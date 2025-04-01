Осторожность не повредит

Краткосрочный взгляд. На российском рынке общая картина не меняется. Краткосрочно на Индекс МосБиржи оказывают влияние два важных фактора: ситуация с украинским кризисом и монетарная политика ЦБ РФ. В связи с этим волатильность точно останется повышенной. Тем не менее долгосрочные перспективы выглядят благоприятно — смягчение монетарного цикла может наступить уже в этом году, что позитивно скажется на котировках компаний.