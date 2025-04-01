Осторожность не повредит

Краткосрочный взгляд. На российском рынке общая картина не меняется. Краткосрочно на Индекс МосБиржи оказывают влияние два важных фактора: ситуация с украинским кризисом и монетарная политика ЦБ РФ. В связи с этим волатильность точно останется повышенной. Тем не менее долгосрочные перспективы выглядят благоприятно — смягчение монетарного цикла может наступить уже в этом году, что позитивно скажется на котировках компаний.
Вчера. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи незначительно снизился (в пределах полпроцента), однако амплитуда колебаний внутри дня была высокой. С утра мы увидели сильный пролив до отметки 2920 пунктов, однако потом последовал быстрый выкуп. В США основные американские индексы закрылись разнонаправленно — инвесторы беспокоятся, что торговые войны приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста.
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