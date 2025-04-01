Европейские фондовые рынки по итогам первого квартала обогнали американские

Британский индекс FTSE 100 и Stoxx Europe 600, включающий крупнейшие европейские компании, увеличились более чем на 5%. Американский индекс S&P 500 упал на 4,6% в период с января по март из-за опасений по поводу импортных пошлин президента США Дональда Трампа. Это стало наиболее значительным снижением с третьего квартала 2022 года. Dow Jones Industrial Average снизился на 1,3%, Nasdaq Composite — на 10%.