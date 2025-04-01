Европейские фондовые рынки по итогам первого квартала обогнали американские

Британский индекс FTSE 100 и Stoxx Europe 600, включающий крупнейшие европейские компании, увеличились более чем на 5%. Американский индекс S&P 500 упал на 4,6% в период с января по март из-за опасений по поводу импортных пошлин президента США Дональда Трампа. Это стало наиболее значительным снижением с третьего квартала 2022 года. Dow Jones Industrial Average снизился на 1,3%, Nasdaq Composite — на 10%.
В Азии наблюдалась разнонаправленная динамика. Японский Topix снизился на 4,5%, китайский CSI 300 — на 1,2%. Гонконгский Hang Seng вырос на 15%, а южнокорейский Kospi прибавил 3,4%.
По данным Bloomberg, акции европейских оборонных предприятий также показали значительный рост: бумаги германских Thyssenkrupp, Rheinmetall и Hensoldt выросли на 141%, 115% и 79% соответственно. Французские Thales и Dassault Aviation продемонстрировали рост на 77% и 55% соответственно, итальянская Leonardo и шведская Saab — на 73% и 68% соответственно. В число лидеров роста также вошли итальянский производитель грузовиков Iveco (+61%), французский банк Societe Generale (+52%) и нидерландский сервис доставки Just Eat Takeaway.
С начала года золото подорожало примерно на 20% и продолжает обновлять ценовые рекорды. Доходность десятилетних гособлигаций США к концу марта снизилась до 4,21% годовых, тогда как в конце прошлого года она составляла 4,57%.