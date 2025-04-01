Европа обсуждает новые санкции против России

Одной из ключевых тем обсуждения стала и судьба российских активов, замороженных в Европе. Главы МИД шести стран выступили за сохранение меры до прекращения конфликта и выплаты компенсации Украине. В заявлении подчеркивается, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт и не возместит ущерб.