Европа обсуждает новые санкции против России

В совместном заявлении участники встречи и представитель ЕС Кая Каллас призвали Россию к «серьезной приверженности» урегулированию конфликта. Они также заявили о готовности усилить давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая новые ограничительные меры. Участники встречи подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине и взяли на себя «новые обязательства в будущем».
Одной из ключевых тем обсуждения стала и судьба российских активов, замороженных в Европе. Главы МИД шести стран выступили за сохранение меры до прекращения конфликта и выплаты компенсации Украине. В заявлении подчеркивается, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт и не возместит ущерб.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ, что составляет примерно €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.
МИД РФ назвал заморозку российских активов воровством. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на введение ограничений и имеет право также не возвращать средства западных стран, которые задержались в России.