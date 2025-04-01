Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в I квартале вырос на 16%

Транспортировка по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в I квартале выросла на 16% — до 4,51 млрд куб. м. В марте экспорт российского газа в Европу по данному направлению уменьшился на 9,5% по сравнению с февралем и на 1,9% по сравнению с мартом 2024 года — до 1,4 млрд куб. м. Это минимальное значение поставок за один месяц с июня прошлого года.