Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в I квартале вырос на 16%

Транспортировка по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в I квартале выросла на 16% — до 4,51 млрд куб. м. В марте экспорт российского газа в Европу по данному направлению уменьшился на 9,5% по сравнению с февралем и на 1,9% по сравнению с мартом 2024 года — до 1,4 млрд куб. м. Это минимальное значение поставок за один месяц с июня прошлого года.
Средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в марте (45 млн куб. м в сутки) оказалась на 1,9% ниже, чем в марте 2024 года, и на 18,4% меньше по сравнению с февралем.
Газопровод «Турецкий поток», проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой «Турецкого потока» служит компрессорная станция «Русская», построенная в районе Анапы.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу «Турецкий поток» в Европу в 2024 году выросли на 23% — до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 8,6 млрд куб. м поступили в Венгрию. Суммарный экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд кубометров.
Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: «Голубой поток» и «Турецкий поток».