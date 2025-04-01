Стало известно, как «давление» США на Иран скажется на нефти в России

При этом он добавил, что, в случае противоположного сценария, при котором продолжается торговая война, замедляющая мировую экономику, стоимость нефти может кратковременно опуститься до 60 долларов за баррель, что неизбежно приведет к корректировке уровня добычи. «Пока мы видим некое такое равновесие вокруг $70 за баррель», — подчеркнул эксперт.