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Стало известно, как «давление» США на Иран скажется на нефти в России

Цены на нефть марки Brent в ближайшее время могут достичь отметки в 90 долларов за баррель, если государства-участники ОПЕК+ продолжат увеличивать объемы добычи нефти. Такой прогноз дал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, в интервью «Газете.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

«Если США реально надавят на Иран (входит в ОПЕК и ОПЕК+) и будут задерживать танкеры, которые экспортируют его нефть, тогда мы можем увидеть цены около и выше $90 за баррель Brent», — заявил Юшков.

При этом он добавил, что, в случае противоположного сценария, при котором продолжается торговая война, замедляющая мировую экономику, стоимость нефти может кратковременно опуститься до 60 долларов за баррель, что неизбежно приведет к корректировке уровня добычи. «Пока мы видим некое такое равновесие вокруг $70 за баррель», — подчеркнул эксперт.

Между тем страны ОПЕК+ с 1 апреля намереваются приступить к постепенному наращиванию объемов добычи нефти. В соответствии с договоренностями альянса государства-участники будут увеличивать производство нефти на протяжении ближайших 18 месяцев, завершив процесс в сентябре 2026 года. Ежемесячный прирост добычи составит около 130−140 тысяч баррелей в сутки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».