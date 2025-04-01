Экономист разъяснил, как снижение ключевой ставки ускорит рост цен на жилье

«Если ставка ЦБ останется на нынешнем уровне и лимиты по семейной ипотеке опять закончатся, это будет один сценарий, и рост цен за год по нему может составлять 5−8%. Если ставка будет снижаться, а лимиты увеличиваться, то динамика может достигнуть 10−12%», — отметил эксперт.