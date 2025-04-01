Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист разъяснил, как снижение ключевой ставки ускорит рост цен на жилье

Цены на недвижимость в России могут вырасти при снижении ключевой ставки ЦБ и государственной поддержке программ семейной ипотеки, заявил NEWS.ru экономист Павел Луценко.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По словам эксперта, при условии снижения ключевой ставки и увеличения финансирования ипотечного кредитования годовой рост стоимости новостроек может составить 10−12%. Однако, как подчеркнул Луценко, это лишь один из вероятных сценариев.

«Если ставка ЦБ останется на нынешнем уровне и лимиты по семейной ипотеке опять закончатся, это будет один сценарий, и рост цен за год по нему может составлять 5−8%. Если ставка будет снижаться, а лимиты увеличиваться, то динамика может достигнуть 10−12%», — отметил эксперт.

По его мнению, значительного снижения цен на жилье в обозримом будущем ожидать не стоит. Он добавил, что дальнейшая ситуация на рынке недвижимости будет определяться множеством факторов, включая экономическую и геополитическую обстановку.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».