DOGE вернуло в казну $1,4 млрд, неиспользованных на борьбу с COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Около $1,4 млрд неиспользованных средств, выделенных правительством США в 2020 году на борьбу с пандемией COVID-19, возвращены в казну. Об этом сообщило ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое курирует Илон Маск.
«$1,4 млрд были взысканы и возвращены непосредственно на общий счет казначейства», — говорится в сообщении ведомства в X.
Отмечается, что эти средства — часть от суммы в $4,3 млрд, которые предназначались на борьбу с COVID-19, но в действительности не были израсходованы. Работа по восстановлению оставшихся средств в размере $2,9 млрд продолжается.
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке расходов государственного бюджета США. По заявлениям Маска, служба рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.