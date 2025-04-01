Американские акции упали до минимума с 2022 года на фоне опасений о тарифах

Крупные технологические компании, которые в последние годы доминировали на рынке, также ощутили на себе удар. Акции Nvidia, одного из лидеров в области производства чипов для искусственного интеллекта, упали почти на 20%, а Tesla потеряла 36% своей стоимости. Снижение затронуло и такие гиганты, как Apple и Microsoft, чьи котировки опустились на 10%. Помимо технологического сектора, под давлением оказался и потребительский рынок: акции Nike упали на 16% на фоне проблем с восстановлением продаж, а FedEx снизил прогнозы прибыли, что привело к падению его акций на 13%.