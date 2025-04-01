Американские акции упали до минимума с 2022 года на фоне опасений о тарифах

Начало 2025 года стало самым сложным периодом для Уолл-стрит за последние три года. Главной причиной падения американских рынков эксперты называют опасения, что тарифная политика Дональда Трампа приведет к стагфляции в крупнейшей экономике мира, сообщает издание The Financial Times.
С января по март индекс S&P 500 потерял 4,6%, что оказалось худшим началом года с 2022 года, а технологический Nasdaq снизился на 10,4%.
Усиление экономической турбулентности сопровождается ухудшением прогнозов по инфляции. Goldman Sachs повысил ожидаемый уровень инфляции к концу года и увеличил вероятность рецессии в США до 35%, заявив, что пониженная деловая активность все сильнее сказывается на потребительском поведении. Особую обеспокоенность вызывает грядущая среда, когда Трамп, по ожиданиям рынков, объявит о новых пошлинах, что может оказать дальнейшее давление на экономику.
Крупные технологические компании, которые в последние годы доминировали на рынке, также ощутили на себе удар. Акции Nvidia, одного из лидеров в области производства чипов для искусственного интеллекта, упали почти на 20%, а Tesla потеряла 36% своей стоимости. Снижение затронуло и такие гиганты, как Apple и Microsoft, чьи котировки опустились на 10%. Помимо технологического сектора, под давлением оказался и потребительский рынок: акции Nike упали на 16% на фоне проблем с восстановлением продаж, а FedEx снизил прогнозы прибыли, что привело к падению его акций на 13%.
На этом фоне европейские рынки показали заметный рост. Лондонский FTSE 100 и общеевропейский Stoxx 600 прибавили по 5%, укрепив интерес инвесторов в сравнении с США. В условиях ухода от рисков зафиксирован рекордный рост стоимости золота, которая достигла 3128 долларов за унцию. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,21%, отражая смещение спроса в сторону более безопасных активов.