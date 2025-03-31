WSJ: сыновья Трампа создают компанию для майнинга биткойнов

Как сообщили участники сделки в комментарии изданию, Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп совместно с партнерами по American Data Centers заключили соглашение о слиянии с технологической компанией Hut 8, которая передаст в распоряжение American Bitcoin 61 тыс. машин для майнинга.
Семья Трампов получит 20% акций American Bitcoin, тогда как Hut 8 сохранит 80% и будет управлять операциями через свои 11 центров обработки данных в США. Цель проекта — стать крупнейшим в мире промышленным майнером биткойнов при низких затратах и создать собственный резерв криптовалюты.
Руководство American Bitcoin заявило в комментарии изданию, что их планы по добыче и накоплению биткойнов не связаны с недавно созданным стратегическим крипторезервом США.
7 марта Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов и запаса цифровых активов США, в который войдут все другие криптотокены. Оба резерва будут формироваться за счет криптовалют, конфискованных у злоумышленников по решению суда.
По оценке куратора политики США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса, Соединенные Штаты владеют примерно 200 тыс. биткойнов ($17 млрд, но нынешнему курсу). В соответствии с указом Трамп поручил своей администрации провести учет всех цифровых активов, находящихся в распоряжении правительства.