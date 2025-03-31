Выручка «дочки» Geely в России взлетела до рекордных ₽380 млрд

Запасы ООО «Джили-Моторс» выросли в 4,2 раза, достигнув рекордных ₽139,6 млрд. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась до ₽154,3 млрд с ₽44,6 млрд на конец 2022 года. Geely занял четвертое место по объёмам продаж в России в 2023 году, без учета Belgee, собираемого в Белоруссии. По данным «Автостата», в 2023 году было продано 149,118 тыс. автомобилей Geely, что на 59,4% больше, чем годом ранее. Самой востребованной моделью стал кроссовер Geely Monjaro, разошедшийся тиражом в 47,893 тыс. штук, продемонстрировав рост в 2,3 раза.