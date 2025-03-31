Выручка «дочки» Geely в России взлетела до рекордных ₽380 млрд

Скорректированный объем выручки не включает скидки и премии, предоставленные дилерам Geely, которые составили ₽53,6 млрд, что также в 1,9 раза превышает показатель 2023 года. Себестоимость продаж возросла в 1,8 раза, до ₽353,8 млрд.
Валовая прибыль показала шестикратный рост, достигнув ₽26 млрд. Коммерческие доходы увеличились в 2,7 раза, составив ₽14,6 млрд, в том числе транспортные расходы — ₽9,3 млрд, расходы по гарантийному ремонту — ₽1,4 млрд.
Прочие доходы возросли в 2,6 раза, до ₽36,3 млрд, чему способствовали продажа иностранной валюты (₽13,8 млрд) и положительные курсовые разницы (₽19,8 млрд). Прочие расходы увеличились в 2,8 раза, до ₽46 млрд, из которых ₽23,2 млрд пришлись на отрицательные курсовые разницы, а ₽19,9 млрд — на отклонение курса продажи иностранной валюты от официального курса.
Прибыль от продаж составила ₽10,8 млрд против убытка в ₽1,5 млрд годом ранее. Чистая прибыль достигла почти ₽1,6 млрд, в то время как в 2023 году был зафиксирован убыток в ₽3,9 млрд.
Запасы ООО «Джили-Моторс» выросли в 4,2 раза, достигнув рекордных ₽139,6 млрд. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась до ₽154,3 млрд с ₽44,6 млрд на конец 2022 года. Geely занял четвертое место по объёмам продаж в России в 2023 году, без учета Belgee, собираемого в Белоруссии. По данным «Автостата», в 2023 году было продано 149,118 тыс. автомобилей Geely, что на 59,4% больше, чем годом ранее. Самой востребованной моделью стал кроссовер Geely Monjaro, разошедшийся тиражом в 47,893 тыс. штук, продемонстрировав рост в 2,3 раза.