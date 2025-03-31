В Японии доведут субсидии производителю полупроводников Rapidus до $11 млрд

В последние годы Япония уделяет повышенное внимание развитию отрасли производства полупроводниковых чипов внутри страны, в том числе путем привлечения иностранных производителей. Так, в июне 2022 года правительство утвердило план строительства первого завода компании TSMC, который будет производить полупроводники на территории юго-западной японской префектуры Кумамото. В июне 2023 года TSMC объявила о создании своего второго предприятия в Кумамото, а 21 ноября 2023 года — о намерении построить третий завод по производству микросхем в той же префектуре.