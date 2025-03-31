В Японии доведут субсидии производителю полупроводников Rapidus до $11 млрд

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение выделить дополнительные 802,5 млрд иен ($5,3 млрд) в качестве субсидий местному производителю полупроводников Rapidus. Об этом объявило министерство экономики, торговли и промышленности страны.
Таким образом, общая сумма субсидий, которые будут выделены местному производителю японскими властями, достигла отметки 1,72 трлн иен ($11 млрд). Японская Rapidus ведет разработку чипов размером 2 нанометра и планирует начать их массовое производство к 2027 году. Для этих целей на севере страны будет построен специальный завод.
В последние годы Япония уделяет повышенное внимание развитию отрасли производства полупроводниковых чипов внутри страны, в том числе путем привлечения иностранных производителей. Так, в июне 2022 года правительство утвердило план строительства первого завода компании TSMC, который будет производить полупроводники на территории юго-западной японской префектуры Кумамото. В июне 2023 года TSMC объявила о создании своего второго предприятия в Кумамото, а 21 ноября 2023 года — о намерении построить третий завод по производству микросхем в той же префектуре.