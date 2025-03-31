Федеральный бюджет РФ исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей

Согласно данным Федерального казначейства, доходы федерального бюджета за первые два месяца 2025 года составили 3,923 трлн рублей, тогда как Министерство финансов оценивает этот показатель в 5,344 трлн рублей. Расходы бюджета за тот же период, по информации казначейства, достигли 7,764 трлн рублей, тогда как предварительная оценка Минфина составила 8,045 трлн рублей.
Основное расхождение между отчетностью двух ведомств связано с различиями в учете доходов. Казначейство зафиксировало доходы на 1,421 трлн рублей ниже, чем у Минфина.
В Минфине пояснили, что в своих предварительных расчетах доходы бюджета показаны с учетом поступлений на единый налоговый счет (ЕНС), которые распределяются и относятся к федеральным доходам по состоянию на 1 марта.
Однако последний день февраля, 28 число, пришелся на пятницу, которая была не только последним рабочим днем месяца, но и крайней датой уплаты налогов. Это могло привести к тому, что часть налоговых платежей формально не была зачислена в бюджет до окончания месяца и, соответственно, отразилась лишь в статистике следующего отчетного периода.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».