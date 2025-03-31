Федеральный бюджет РФ исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей

Однако последний день февраля, 28 число, пришелся на пятницу, которая была не только последним рабочим днем месяца, но и крайней датой уплаты налогов. Это могло привести к тому, что часть налоговых платежей формально не была зачислена в бюджет до окончания месяца и, соответственно, отразилась лишь в статистике следующего отчетного периода.