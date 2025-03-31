В России заявили о росте числа азиатских брендов на рынке

В марте на российском рынке работал 71 азиатский бренд, что в 2,4 раза больше, чем до введения санкций против РФ в 2022 году. Об этом РИА Недвижимость сообщила директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.