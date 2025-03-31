В России заявили о росте числа азиатских брендов на рынке

По ее словам, в период с 2022 года по февраль 2025 года на российский рынок пришли 43 азиатские марки. При этом по присутствию в России лидирует Турция, чья доля составляет 47%, отметила глава департамента.
Партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина добавила, что в 2025 году на российский рынок могут выйти еще до 25 новых азиатских брендов.
«Более 79% из них будут представлять фэшн-сегмент, 14% — бытовую технику и электронику, оставшиеся 7% — косметику и парфюмерию. Это свидетельствует о продолжении тренда на расширение присутствия азиатских компаний в ключевых сегментах рынка», — сказала эксперт.
Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в России доля автобрендов из Китая продолжит увеличиваться и может достичь 90% в 2025 году. По словам эксперта, наибольшую популярность в стране получат автомобили брендов Belgee, Xcite, Tenet, Knewstar и «Москвич».