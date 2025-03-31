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В ЦБ раскрыли новую схему мошенников с упоминанием Банка России

В регуляторе призвали граждан игнорировать электронные письма, не кликать по ссылкам в сообщениях и не делиться личными и финансовыми данными.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: life.ru

Мошенники придумали очередную схему обмана граждан. Аферисты звонят от имени регулятора с предложением закрыть «международный счет». Для этого необходимо вывести с депозита крупную сумму денег.

Как напомнили в Банке России, реальные сотрудники ЦБ никогда не совершают звонков гражданам с предложениями оперировать счетом.

Схема выглядит следующим образом: потенциальной жертве приходит электронное письмо от мошенников с логотипом ЦБ. Текст содержит ФИО гражданина и сообщение, что у него есть якобы действующая учетная запись в одной из финансовых организаций Европы с крупной суммой. Аферисты выдвигают требование закрыть «международный счет» и вывести деньги вместе с доходом по процентам.

По утверждению мошенников, для этого необходим российский банковский счет, на котором хранится больше всего денег. Для получения подробных инструкций гражданину предлагается прислать отправителям ответное письмо или связаться с ними в мессенджерах.

Иногда письма содержат фишинговые ссылки на сайт, где необходимо внести личные данные и реквизиты своего российского банковского счета — якобы для идентификации личности и закрытия счета.

Помимо этого, по ссылке может находиться вредоносная программа, которая автоматически установится на устройство пользователя, открывая злоумышленникам удаленный доступ к приложениям банков.

При отказе мошенники запугивают жертву штрафами, взысканиями из заработной платы в принудительном порядке и арестом имущества. Полученные сведения в последствии могут быть использованы для кражи средств или оформления кредитов.

«Будьте бдительны и не реагируйте на такие письма: не переходите по ссылкам в сообщении, не предоставляйте личную и финансовую информацию. Настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», — отметили в Банке России.

В ЦБ посоветовали пользоваться устройствами с антивирусными программами. «При возникновении любых сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — заключили в регуляторе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».