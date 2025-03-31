Топ-5 выгодных вкладов сроком на год на 31 марта

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых, принятое Банком России на мартовском заседании, продолжает оказывать давление на уровень доходности по банковским вкладам. Несмотря на это, некоторые кредитные организации предлагают конкурентоспособные условия размещения средств.
Лидером по доходности остается МБ Рус Банк, который предоставляет вклад со ставкой 20,75% годовых на срок 12 месяцев при минимальной сумме размещения 500 тыс. рублей.
На втором месте в рейтинге располагается Авто Финанс Банк, который предлагает доходность 20,6% годовых для вкладов от 100 тыс. рублей.
Третье место у СДМ банка с доходностью 20,52% и суммой депозита от 1,4 млн рублей.
Четвертую позицию делят сразу три банка — Московский кредитный банк, Цифра Банк и Первоуральскбанк, где можно открыть вклад с доходностью 20,5% годовых при минимальных суммах 10 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно. Московский кредитный банк также предлагает ставку на уровне 20.3% годовых при условии размещения суммы от 3 млн рублей.
На фоне стабилизации ставок заметны схожие предложения от Банка Дом.рф и Совкомбанка, где доходность по вкладам составляет 20,1% годовых. Однако минимальная сумма размещения в Банке Дом.рф начинается от 1,5 млн рублей, тогда как в Совкомбанке — от 10 тыс. рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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