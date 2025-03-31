Топ-5 выгодных вкладов сроком на год на 31 марта

На фоне стабилизации ставок заметны схожие предложения от Банка Дом.рф и Совкомбанка, где доходность по вкладам составляет 20,1% годовых. Однако минимальная сумма размещения в Банке Дом.рф начинается от 1,5 млн рублей, тогда как в Совкомбанке — от 10 тыс. рублей.