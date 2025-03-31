Перечислены подводные камни семейной ипотеки на вторичном рынке жилья

«Однокомнатная квартира небольшой площади или студия — мягко говоря, не самый комфортный вариант для семьи, где есть как минимум один маленький ребенок. Однако именно такие варианты и больше строили все последние 20 лет и чаще перепродают на вторичном рынке — двух- и трехкомнатные квартиры в новостройках люди обычно покупают, чтобы жить самим, реже под инвестиции и сдачу в аренду, потому что они гораздо менее ликвидны», — добавил Чернокульский.