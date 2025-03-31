Перечислены подводные камни семейной ипотеки на вторичном рынке жилья

С 1 апреля 2025 года условия программы «Семейная ипотека» расширяются: теперь заем можно будет оформить не только на покупку жилья в новостройках, но и на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Нововведение направлено на поддержку семей с детьми, которым актуально улучшение жилищных условий в регионах с ограниченными объемами строительства.
Эту информацию подтвердил в беседе с изданием «Известия» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.
Параметры ипотеки для вторичного рынка останутся аналогичными условиям, действующим для новостроек: кредит смогут получить семьи, где есть ребенок в возрасте до шести лет включительно.
Максимальная сумма займа составит 6 миллионов рублей под фиксированную ставку в 6% годовых. Срок кредитования — до 30 лет, а минимальный первоначальный взнос остается на уровне 20%.
При этом квартира должна быть расположена в населенном пункте, где строится не более двух многоквартирных домов одновременно. Дополнительно необходимо учитывать, что возраст здания не должен превышать 20 лет, и оно не должно находиться в аварийном состоянии.
«На первый взгляд, можно порадоваться за семьи, живущие в регионах с небольшим объемом строительства, — у них появится возможность приобрести квартиру на льготных условиях, а не по рыночной ставке с неподъемным для большинства людей в регионах ежемесячным платежом», — отмечает Чернокульский.
Однако эксперт обращает внимание на нюансы, связанные с ограничениями доступного предложения на рынке: стоимость квадратного метра в квартирах небольшой площади, таких как однокомнатные или студии, традиционно выше. По словам специалиста, с учетом данных Единой информационной системы жилищного строительства, сегодня 53% новых квартир в стране приходится на однокомнатное жилье.
Он также подчеркивает, что в последние два десятилетия застройщики активно предлагали именно такие объекты, что объясняется их ликвидностью — как при продаже, так и при сдаче в аренду. В результате семьи с детьми сталкиваются с недостатком более просторных вариантов, как в новых домах, так и на вторичном рынке, поскольку двух- и трехкомнатные квартиры чаще остаются у владельцев для собственного проживания.
«Однокомнатная квартира небольшой площади или студия — мягко говоря, не самый комфортный вариант для семьи, где есть как минимум один маленький ребенок. Однако именно такие варианты и больше строили все последние 20 лет и чаще перепродают на вторичном рынке — двух- и трехкомнатные квартиры в новостройках люди обычно покупают, чтобы жить самим, реже под инвестиции и сдачу в аренду, потому что они гораздо менее ликвидны», — добавил Чернокульский.
В списке регионов, где программа «Семейная ипотека» будет доступна на вторичном рынке, есть и курортные города, такие как Туапсе и Геленджик. По мнению эксперта, это может вызвать ажиотажный спрос среди инвесторов, в том числе тех, кто ищет выгодные вложения, а не улучшение жилищных условий.
Такое развитие событий способно спровоцировать локальный рост цен на недвижимость в этих районах, что сделает жилье менее доступным для местных жителей. В связи с этим уже звучат предложения ограничить участие инвесторов через дополнительное требование — постоянную регистрацию в городе, где планируется покупка квартиры.
Как будет реализована программа на практике, и насколько она оправдает ожидания, можно будет судить только спустя несколько месяцев после старта. По словам Чернокульского, предварительные выводы о её эффективности удастся сделать не ранее чем через три-четыре месяца с момента ввода нововведения.
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