Спрос на сельскохозяйственных рабочих в агросекторе РФ за год вырос в три раза

На втором месте по темпам роста находятся овощеводы — количество вакансий для них с зимы 2023/2024 годов увеличилось в три раза (+203%). Также чаще стали требоваться доярки — вакансий для них стало больше в 2,5 раза (+155%), а средний уровень зарплатных предложений в объявлениях составил 60 828 рублей в месяц. Кроме того, за год в два раза больше (+101%) стало предложений о работе для зоотехников и почти на треть (+31%) выросло число вакансий для агрономов.