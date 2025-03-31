Спрос на сельскохозяйственных рабочих в агросекторе РФ за год вырос в три раза

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Агросектор в РФ активно готовится к весеннему сезону, спрос на сельскохозяйственных рабочих за год вырос более чем втрое. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Российский агропромышленный комплекс активно готовится к весеннему сезону, наращивая кадровый потенциал. Зимой 2024/2025 спрос на сельскохозяйственных рабочих вырос более чем втрое (+226%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя предлагаемая зарплата для этих сотрудников составила 91 619 рублей в месяц при фиксированном графике работы», — говорится в итогах исследования.
На втором месте по темпам роста находятся овощеводы — количество вакансий для них с зимы 2023/2024 годов увеличилось в три раза (+203%). Также чаще стали требоваться доярки — вакансий для них стало больше в 2,5 раза (+155%), а средний уровень зарплатных предложений в объявлениях составил 60 828 рублей в месяц. Кроме того, за год в два раза больше (+101%) стало предложений о работе для зоотехников и почти на треть (+31%) выросло число вакансий для агрономов.
По данным исследования, самые высокие зарплаты в агросекторе предлагаются овощеводам (в среднем 109 006 рублей в месяц, что на 108% выше по сравнению с прошлым годом). Высокие зарплатные предложения связаны с тем, что часто такие специалисты требуется на вахту, где фактический заработок может варьироваться в зависимости от ее длительности (работодатели обычно предлагают занятость на 15/30/45/60/90 дней).
Затем по уровню предлагаемых зарплат следует профессия тракториста (107 865 рублей в месяц, или +71% за год). В тройке самых высокооплачиваемых профессий в сельском хозяйстве оказались также агрономы — новые сотрудники могут претендовать на среднюю зарплату в 91 619 рублей в месяц.
«Рост спроса на кадры в агросекторе — закономерное следствие активного развития отрасли. По данным Росстата, в январе 2025 года сельскохозяйственное производство увеличилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 290,2 млрд рублей. Государственная поддержка, внедрение новых технологий и увеличение экспортных возможностей создают благоприятные условия для роста зарплат и повышения привлекательности профессий в сельском хозяйстве», — цитируют в исследовании директора категории «Рабочие и линейные профессии» платформы «Авито работа» Андрея Кучеренкова.