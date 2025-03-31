Шейнбаум назвала способ спасти экономику Мексики от влияния пошлин Трампа

«Сейчас мы оказались в новой ситуации, против правительства соединенных Штатов, которое может ввести пошлины, и все это мы уже знаем. Знаете, что может спасти Мексику? “Четвертая трансформация” и ее принцип “во благо всех, прежде всего бедных”», — сказала глава латиноамериканского государства.