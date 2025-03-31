Шейнбаум назвала способ спасти экономику Мексики от влияния пошлин Трампа

Как отмечает местный журнал La Jornada, президент США Дональд Трамп назвал среду, 2 апреля, «Днем Освобождения». В этот день, как подтвердила его администрация, вступят в силу пошлины против ряда стран мира.
«Сейчас мы оказались в новой ситуации, против правительства соединенных Штатов, которое может ввести пошлины, и все это мы уже знаем. Знаете, что может спасти Мексику? “Четвертая трансформация” и ее принцип “во благо всех, прежде всего бедных”», — сказала глава латиноамериканского государства.
Как пояснила Шейнбаум, перед лицом пошлин на мексиканский экспорт в США, на втором этапе «четвертой трансформации» находится усиление развития национальной экономики.
По ее словам, это произойдет за счет выделения 800 млн песо, которые мексиканские семьи получат через социальные программы поддержки пожилых людей, молодежи, строящей будущее, людей с ограниченными возможностями, стипендии студентам и адресной поддержки.
Концепцию «четвертой трансформации» предложил бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Она представляет собой политику, направленную на улучшение благосостояния граждан, в том числе на устранение сильных социальных разрывов, сокращение бедности, а также на борьбу с коррупцией.
Концепция стала основой Плана развития Мексики на 2019−2024 годы.