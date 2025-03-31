Сбер: кража средств мошенниками с записью голоса или фото жертвы технически невозможна

В банке пояснили, что использовать такие данные в банковской системе мошенники не смогут, так как банк работает с векторами ЕБС, которые хранятся в преобразованном виде (не как исходные фото или аудио). Кроме того, требуется предварительная регистрация биометрии в ЕБС с личным присутствием в отделении банка (или другой аккредитованной организации) или через мобильное приложение «Госуслуги биометрия». «Даже при наличии фото или записи голоса система проводит проверку на Liveness (определяет живой ли перед ней человек). Кроме того, для критических или чувствительных операций всегда требуется дополнительный фактор подтверждения (СМС, push, контрольное слово и так далее)», — подчеркнули в Сбере.