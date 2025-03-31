Российские перевозчики пожаловались на демпинг китайских конкурентов

Китайские перевозчики по ценам ниже рыночных берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям или сложности задачи. Фактически они ведут каботажные перевозки с погрузкой и выгрузкой внутри страны, которые с 1 марта 2025 года разрешены только компаниям из государств ЕАЭС. Китайские водители маскируют их под международные перевозки с частичной разгрузкой в нескольких пунктах на территории РФ. После выполнения международного рейса они берут груз для доставки по России, хотя действующее законодательство запрещает это.