Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские перевозчики пожаловались на демпинг китайских конкурентов

Российские автоперевозчики пожаловались главе правительства РФ Михаилу Мишустину на демпингующих конкурентов из Китая. Об этом, ссылаясь на письма ассоциации «АвтоГрузЭкс» в правительство и Ространснадзор, сообщает газета «Известия».

Источник: AP 2024

Китайские перевозчики по ценам ниже рыночных берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям или сложности задачи. Фактически они ведут каботажные перевозки с погрузкой и выгрузкой внутри страны, которые с 1 марта 2025 года разрешены только компаниям из государств ЕАЭС. Китайские водители маскируют их под международные перевозки с частичной разгрузкой в нескольких пунктах на территории РФ. После выполнения международного рейса они берут груз для доставки по России, хотя действующее законодательство запрещает это.

По сведениям «АвтоГрузЭкс», разница в тарифах между российскими и китайскими составляет 20%.

29 января сообщалось, что авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами.