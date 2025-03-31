Россиянам пообещали большие скидки на кофе в 2026 году

«Если в этом году будет хороший урожай кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике (именно в этих странах в прошлом году плохие погодные условия повлияли на сокращение урожая качественных кофейных ягод), то в 2026 году торговые сети будут устраивать его распродажи по крайне выгодным ценам: скидки на пике могут достигать 20% в первом квартале (за исключением периода со второй половины февраля по первую половину марта) и 45% в последующие кварталы. Поэтому в 2025 году лучше не закупаться кофе впрок. Целесообразно покупать точно столько кофе, сколько нужно», — отметил экономист.