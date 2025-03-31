Reuters: торговые операции под флагом Make Europe Great Again набирают обороты

План Брюсселя мобилизовать до 800 млрд евро (866 млрд долларов) на перевооружение и увеличение бюджетных расходов в Германии означает, что оборонные запасы остаются привлекательной целью для инвесторов даже после их роста после начала СВО в 2022 году, говорится в материале Reuters.