Reuters: торговые операции под флагом Make Europe Great Again набирают обороты

«Похоже, что сделки MEGA (Make Europe Great Again) сейчас быстро вытесняют сделки MAGA (Make America Great Again), которые потеряли свою привлекательность», — заявил в комментарии агентству Марк Даудинг, ИТ-директор в RBC BlueBay.
Оборона прежде всего
План Брюсселя мобилизовать до 800 млрд евро (866 млрд долларов) на перевооружение и увеличение бюджетных расходов в Германии означает, что оборонные запасы остаются привлекательной целью для инвесторов даже после их роста после начала СВО в 2022 году, говорится в материале Reuters.
По данным агентства, европейские акции аэрокосмической и оборонной отраслей в этом году выросли на 33%, а мультипликаторы оценки превзошли показатели американских аналогов, достигнув уровней, характерных для компаний, занимающихся роскошью или технологиями.
В этом месяце компания-производитель танков Rheinmetall ненадолго стала дороже Ferrari, торгуясь с коэффициентом 44 к ожидаемой прибыли, что, как считает Reuters, свидетельствует о готовности инвесторов платить больше за возможность участвовать в этом долгосрочном тренде.
По оценкам Citi, ожидаемый среднегодовой рост прибыли оборонных компаний до 2028 года составит от 8% для BAE — крупнейшей оборонной компании Великобритании — до 32% для Rheinmetall.
Долговые обязательства
Будь то совместные облигации ЕС или более крупный немецкий долг, появится более широкий пул облигаций с рейтингом «ААА», которые поддержат статус евро как резервной валюты, передает Reuters.
Исторические расходы Германии на инфраструктуру и оборону могут увеличить размер долга более, чем на триллион евро.
Более того, ЕС планирует коллективно занять до 150 млрд евро для поддержки кредитов государствам-членам, чтобы помочь им увеличить расходы на оборону, чего еще несколько месяцев назад не ожидали даже сторонники этого шага.
Как сообщает Reuters, облигации, поддерживающие программу, получившую название SAFE, увеличат долг ЕС примерно на 650 млрд евро.
Банковская сфера
Европейские банки пользуются популярностью, поскольку стимулирование экономики улучшает экономические перспективы: по данным Reuters, их акции выросли на 26% в годовом исчислении за последний квартал, что является лучшим показателем с 2020 года.
Как сообщает агентство со ссылкой на данные мартовского опроса управляющих фондами BofA, банки и страхование являются крупнейшими секторами с избыточным весом в Европе, за которыми следуют промышленные предприятия.
Периферия ЕС
Испанские и итальянские акции значительно дешевле, чем в сердце Европы, говорится в материале Reuters.
Акции компаний Южной Европы также в меньшей степени подвержены влиянию тарифов США, чем акции компаний из Германии или Франции, и в значительной степени связаны с банками.
Возобновляемые источники энергии
Аналитики ожидают, что стремление Европы стать более энергонезависимой, начавшееся в 2022 году, продолжится, и это принесет пользу компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии и производства электроэнергии на местах, говорится в материале Reuters.
Европейские энергетические компании Iberdola, Endesa и Enel в этом году уже выросли на 7−16%.
По данным аналитического центра Ember, в 2024 году на солнечную энергетику пришлось 11% электроэнергии в ЕС по сравнению с 9,3% в 2023 году, что позволило ей обогнать угольную энергетику.