Работодатели в России готовы платить подросткам свыше 80 тыс. рублей в месяц

«Российские компании предлагают несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. По сравнению с январем 2024 года средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тыс. рублей. В пересчете на сокращенный график подростков заработная плата может варьироваться от 35 [тыс.] до 87 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что за первые два месяца 2025 года 82 тыс. соискателей в возрасте от 14 до 17 лет искали работу. На сервисе по поиску работы и подбору персонала для таких соискателей чаще всего предлагают работу курьерами (36% вакансий), упаковщиками и комплектовщиками (16%), а также продавцами-консультантами и кассирами (8%).
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаила Киселева, зарплата в 87 тыс. рублей — неплохой заработок для несовершеннолетних, но при этом должны быть соблюдены права молодых работников.
«Мы общались с экспертами, которые говорят, что за последний год работодатели охотнее начали брать на работу подростков. Это связано с дефицитом кадров во многих отраслях. Но нужно помнить о том, что в первую очередь труд подростка должен быть максимально безопасным, должны быть соблюдены все нормы и правила, которые защищают права молодых работников. И все они закреплены в нашем законодательстве. Однако ко мне неоднократно обращались подростки, а также их родители с просьбой предусмотреть в законе возможность работы в выходные и праздничные дни. Были учтены все пожелания, и 25 марта Госдума приняла во втором и третьем чтении наши поправки в Трудовой кодекс РФ», — отметил он.
О законе.
Госдума на пленарном заседании 25 марта приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому работодатели получат право привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте 14−18 лет. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.
При этом обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет. Если речь идет о детях-сиротах, то обязательное условие — письменное согласие работника, а также органа опеки и попечительства.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.