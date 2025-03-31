Работодатели в России готовы платить подросткам свыше 80 тыс. рублей в месяц

«Мы общались с экспертами, которые говорят, что за последний год работодатели охотнее начали брать на работу подростков. Это связано с дефицитом кадров во многих отраслях. Но нужно помнить о том, что в первую очередь труд подростка должен быть максимально безопасным, должны быть соблюдены все нормы и правила, которые защищают права молодых работников. И все они закреплены в нашем законодательстве. Однако ко мне неоднократно обращались подростки, а также их родители с просьбой предусмотреть в законе возможность работы в выходные и праздничные дни. Были учтены все пожелания, и 25 марта Госдума приняла во втором и третьем чтении наши поправки в Трудовой кодекс РФ», — отметил он.