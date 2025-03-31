Банк России повысил официальный курс доллара на вторник

Курс доллара регулятор повысил с 83,6813 рубля до 85,4963 рубля.
Курс евро регулятор так же повысил с 89,6553 рубля до 92,4276 рубля.
Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,4575 рубля до 11,7136 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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