Стакан наполовину полон

Новости, ожидания и торговые идеи. Потенциальная стабилизация в сегменте суверенного долга будет способствовать завершению коррекции на рынке акций и возобновлению повышательной динамики фондовых индексов. От пиковых значений I квартала индексы МосБиржи и РТС к снизились на 10,3% и на 10,1%, что соответствует началу коррекции на фондовом рынке, которая определяется как падение индексов более чем на 10%. Тем не менее говорить о рыночном спаде не приходится, с начала года оба индекса по-прежнему демонстрируют положительную динамику, и рыночная коррекция будет благоприятна для продолжения роста индексов в среднесрочной перспективе.