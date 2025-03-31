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Стакан наполовину полон

Обзор российского рынка на 31 марта от ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой.

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Freepik

Рынок накануне. Фондовые индексы завершают I квартал на минорной ноте. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 1,89% до 3025,65 п., индекс РТС — на 1,71% до 1139,02 п. По итогам недели оба индекса ослабли соответственно на 5,2% и на 4,11%. В сегменте суверенного долга продажи сохраняются, индекс RGBI снизился за неделю на 2,36%.

Динамика котировок ОФЗ — один из ключевых факторов, провоцирующих снижение фондовых индексов. Доходность десятилетних облигаций повысилась за неделю на 55 б. п., двухлетних — на 76 б. п. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился до 136 б. п. со 115 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. Таким образом, инвесторы продолжили дисконтировать в котировках относительно более жесткую позицию Банка России, обозначенную по итогам заседания регулятора в пятницу на предыдущей неделе. Наблюдавшееся в первых двух декадах марта снижение доходности ОФЗ, возможно, несколько опередило события. Очевидных признаков замедления инфляции пока не просматривается, хотя и признаков усиления инфляционного давления тоже не наблюдается.

В текущем контексте ожидать смягчения денежно-кредитных условий пока не приходится, и это не исключает умеренного повышения доходности ОФЗ на неделе. Тем не менее дальнейший рост доходностей ОФЗ в направлении 17% по двухлетним облигациям, например, откроет возможности для наращивания позиций. На данном этапе потенциал снижения котировок ОФЗ (и, как следствие, повышения доходностей) представляется несколько ограниченным.

Новости, ожидания и торговые идеи. Потенциальная стабилизация в сегменте суверенного долга будет способствовать завершению коррекции на рынке акций и возобновлению повышательной динамики фондовых индексов. От пиковых значений I квартала индексы МосБиржи и РТС к снизились на 10,3% и на 10,1%, что соответствует началу коррекции на фондовом рынке, которая определяется как падение индексов более чем на 10%. Тем не менее говорить о рыночном спаде не приходится, с начала года оба индекса по-прежнему демонстрируют положительную динамику, и рыночная коррекция будет благоприятна для продолжения роста индексов в среднесрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи может проверить на прочность поддержку в области 2950, где пролегает линия 200-дневного скользящего среднего.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.