МИД РФ: европейские бренды рассчитывают, что Россия быстро «все забудет»

«Давайте говорить прямо: во-первых, многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условиях, — сказал дипломат. — Во-вторых, и это действительно имеет место, европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит».
«Отсюда уверен, наши соответствующие решения будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально и с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги», — подчеркнул Логвинов.
При этом директор департамента МИД отметил, что «не стал бы стирать из памяти бегство европейцев с российского рынка».
«Мы никого не выгоняли с нашего рынка, — напомнил он. — Соответствующие решения принимались западными экономическими операторами осознанно и индивидуально». Одни, по его словам, «испугались и сразу ушли, другие — остались». «Но разве на оставшихся, а среди них есть и крупные фирмы, не оказывалось давление со стороны Брюсселя или национальных столиц? Уверен, что оказывалось, — считает дипломат. — А значит, решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций, но и личным отношением руководства тех или иных западных компаний к России, сделавшей суверенный выбор в пользу обеспечения своей безопасности».
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.