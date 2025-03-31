МИД РФ: европейские бренды рассчитывают, что Россия быстро «все забудет»

«Мы никого не выгоняли с нашего рынка, — напомнил он. — Соответствующие решения принимались западными экономическими операторами осознанно и индивидуально». Одни, по его словам, «испугались и сразу ушли, другие — остались». «Но разве на оставшихся, а среди них есть и крупные фирмы, не оказывалось давление со стороны Брюсселя или национальных столиц? Уверен, что оказывалось, — считает дипломат. — А значит, решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций, но и личным отношением руководства тех или иных западных компаний к России, сделавшей суверенный выбор в пользу обеспечения своей безопасности».