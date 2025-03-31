МИД КНР: тарифы США из-за поставок нефти РФ не повлияют на ее импорт Китаем

Ранее Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не согласится на его сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам американского президента, страны, закупающие этот энергоноситель у России, не смогут заниматься бизнесом в Соединенных Штатах, а пошлины на этот товар из России будут от 25 до 50%.