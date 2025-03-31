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МИД КНР: тарифы США из-за поставок нефти РФ не повлияют на ее импорт Китаем

Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон, заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь.

Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Возможное введение тарифов американским президентом Дональдом Трампом в отношении российской нефти не отразится на ее поставках в Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул он на брифинге, комментируя слова главы Белого дома о том, что Вашингтон введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по Украине.

Как уточнил официальный представитель, Пекин занимает «последовательную и ясную позицию в отношении украинского кризиса». По словам Го Цзякуня, диалог и переговоры — единственный эффективный способ для урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не согласится на его сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам американского президента, страны, закупающие этот энергоноситель у России, не смогут заниматься бизнесом в Соединенных Штатах, а пошлины на этот товар из России будут от 25 до 50%.

РФ занимает первое место среди стран — поставщиков нефти в Китай. По данным китайской таможни, КНР в январе — феврале сократила ее импорт из РФ на 12,6% в годовом исчислении, до 15,47 млн тонн.