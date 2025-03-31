Ключевая ставка и курс рубля

Официальный курс доллара США по итогам недели снизился на 1,1% до 83,7 ₽, юаня — на 1,0% до 11,46 ₽ Вероятно, экспортеры готовились к выплатам заранее и объем их операций был ниже, чем обычно в период подготовки к уплате налогов. Позиции рубля оставались сильными в условиях отсутствия значимых изменений в геополитических условиях. Поддержку национальной валюте также продолжала оказывать высокая ключевая ставка. При этом процентные ставки по банковским продуктам сдержанно снижаются. Так, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках, по последним данным Банка России, в середине марта снизилась до 20,38%, что на 1,9 п.п. меньше, чем на локальном пике в середине декабря 2024 г. Уменьшение процентных ставок происходит в условиях пересмотра ожиданий по ключевой ставке, значительного притока средств населения в банки, снижения кредитования.
Недельная инфляция выросла до 6,2% после 3,0% на предыдущей неделе (с коррекцией на сезонность в пересчете на год), но остается ниже уровней предыдущих месяцев. Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 года.
На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода.
Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82−86 ₽, юаня — в коридоре 11,2−11,8 ₽
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