КАМАЗ отчитается о прибыли по МСФО при убытке по РСБУ

Согласно отчёту по РСБУ, опубликованному в начале февраля, «КАМАЗ» зафиксировал убыток в размере 3,4 млрд рублей за 2024 год против прибыли в размере 11,9 млрд рублей годом ранее. Отчетность по МСФО компания планирует представить в апреле.
Ключевая ставка оказывает давление на рынок: автокредиты становятся менее доступными, а покупатели откладывают деньги на депозит вместо покупки автомобиля, отметил Когогин.
Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, стало затоваривание рынка грузовиками из Китая. По оценкам экспертов, к началу года на складах скопилось около 40 тысяч таких машин. Около 20 тысяч машин, в основном китайского производства, вернулись лизинговым компаниям. В сложившейся ситуации «КАМАЗ» планирует переориентироваться на корпоративных клиентов и рассчитывает на стабильный объем госзаказа, независимо от геополитической обстановки. Кроме того, учитывается потребность регионов в специальной и коммунальной технике. Например, Москва уже заключила контракт на поставку около тысячи коммунальных машин в текущем году.
Экспортные поставки остаются небольшими — 4−5 тыс. автомобилей в год. Помимо санкций, компании мешает отказ иностранных партнёров от сотрудничества, даже если формально ограничений нет, отметил Когогин.
Российский рынок грузовой техники постепенно возвращается к равновесному состоянию после высоких показателей в 135 тысяч и 111 тысяч штук в 2023 и 2024 годах соответственно.
Использовано фото с сайта Kamazmaster.ru.