КАМАЗ отчитается о прибыли по МСФО при убытке по РСБУ

Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, стало затоваривание рынка грузовиками из Китая. По оценкам экспертов, к началу года на складах скопилось около 40 тысяч таких машин. Около 20 тысяч машин, в основном китайского производства, вернулись лизинговым компаниям. В сложившейся ситуации «КАМАЗ» планирует переориентироваться на корпоративных клиентов и рассчитывает на стабильный объем госзаказа, независимо от геополитической обстановки. Кроме того, учитывается потребность регионов в специальной и коммунальной технике. Например, Москва уже заключила контракт на поставку около тысячи коммунальных машин в текущем году.