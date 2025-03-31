Каким будет курс рубля 1 апреля 2025 года: прогноз эксперта

На мировых рынках между тем с тревогой ожидают введения на этой неделе 25%-ных тарифов на импортируемые в США автомобили и опасаются потенциальных контрмер со стороны других стран. В то же время сегодня порадовала статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в марте вырос до 50,5 п. с февральских 50,2 п., это максимум с марта прошлого года, показатель по сектору услуг также оказался выше ожиданий, составив 50,8 п.