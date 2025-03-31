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Каким будет курс рубля 1 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи начал неделю спадом, периодически опускаясь ниже 3000 п. отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс МосБиржи начал неделю спадом, периодически опускаясь ниже 3000 п. Сигналы геополитики стали менее благоприятными, появились новые санкционные угрозы.

На мировых рынках между тем с тревогой ожидают введения на этой неделе 25%-ных тарифов на импортируемые в США автомобили и опасаются потенциальных контрмер со стороны других стран. В то же время сегодня порадовала статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в марте вырос до 50,5 п. с февральских 50,2 п., это максимум с марта прошлого года, показатель по сектору услуг также оказался выше ожиданий, составив 50,8 п.

Во вторник выйдут производственные индексы PMI по еврозоне и США, Евростат опубликует первую оценку ИПЦ за март, на американском рынке станет известно число открытых вакансий на рынке труда в феврале (JOLTS). На российском рынке Аэрофлот проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов.

Российский рынок пытается зацепиться за сильную техническую поддержку у круглых 3000 п., при сохранении дефицита позитивных новостей продавцы могут сохранять активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 апреля — 2950−3100 п.

Рубль в понедельник в основном нес потери, на пике юань был на 11,84, доллар выше 86 ₽ Окончание налогового периода лишило российскую валюту локальной опоры, а снижение геополитического оптимизма ухудшает сентимент в отношении всех рублевых активов. Стоит учесть также постепенное смещение экспортно-импортного баланса не в пользу рубля. При отсутствии геополитических улучшений нацвалюта, вероятнее всего, продолжит нести потери, доллар может закрепляться выше 85, юань — тяготеть к 12 рублям.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.