Каким будет курс рубля 1 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи начал неделю спадом, периодически опускаясь ниже 3000 п. Сигналы геополитики стали менее благоприятными, появились новые санкционные угрозы.
На мировых рынках между тем с тревогой ожидают введения на этой неделе 25%-ных тарифов на импортируемые в США автомобили и опасаются потенциальных контрмер со стороны других стран. В то же время сегодня порадовала статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в марте вырос до 50,5 п. с февральских 50,2 п., это максимум с марта прошлого года, показатель по сектору услуг также оказался выше ожиданий, составив 50,8 п.
Во вторник выйдут производственные индексы PMI по еврозоне и США, Евростат опубликует первую оценку ИПЦ за март, на американском рынке станет известно число открытых вакансий на рынке труда в феврале (JOLTS). На российском рынке Аэрофлот проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов.
Российский рынок пытается зацепиться за сильную техническую поддержку у круглых 3000 п., при сохранении дефицита позитивных новостей продавцы могут сохранять активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 апреля — 2950−3100 п.
Рубль в понедельник в основном нес потери, на пике юань был на 11,84, доллар выше 86 ₽ Окончание налогового периода лишило российскую валюту локальной опоры, а снижение геополитического оптимизма ухудшает сентимент в отношении всех рублевых активов. Стоит учесть также постепенное смещение экспортно-импортного баланса не в пользу рубля. При отсутствии геополитических улучшений нацвалюта, вероятнее всего, продолжит нести потери, доллар может закрепляться выше 85, юань — тяготеть к 12 рублям.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.