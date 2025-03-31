Индекс потребительской уверенности у смотрящих ТВ вырос в январе до 13 пунктов

Согласно представленным данным, в декабре 2024 года наблюдалось различие в индексах потребительской уверенности между зрителями телевидения и пользователями YouTube. Так, среди зрителей телевидения индекс потребительской уверенности составил плюс 4, что на 2 пункта ниже, чем в сентябре того же года. Напротив, среди пользователей YouTube индекс потребительской уверенности снизился до минус 14 пунктов. Как отмечают в холдинге, данное снижение, предположительно, связано с замедлением развития YouTube на российском рынке.