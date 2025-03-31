Индекс потребительской уверенности у смотрящих ТВ вырос в январе до 13 пунктов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Уровень индекса потребительской уверенности среди смотрящих телевидение вырос в январе 2025 года до 13 пунктов, а в феврале снизился до 11 пунктов. Об этом говорится в анализе исследовательского холдинга «Ромир», который есть в распоряжении ТАСС.
Согласно представленным данным, в декабре 2024 года наблюдалось различие в индексах потребительской уверенности между зрителями телевидения и пользователями YouTube. Так, среди зрителей телевидения индекс потребительской уверенности составил плюс 4, что на 2 пункта ниже, чем в сентябре того же года. Напротив, среди пользователей YouTube индекс потребительской уверенности снизился до минус 14 пунктов. Как отмечают в холдинге, данное снижение, предположительно, связано с замедлением развития YouTube на российском рынке.
«Однако уже в январе 2025 года ситуация изменилась. Индекс потребительской уверенности среди зрителей телевидения резко вырос до плюс 13 пунктов, что на 9 пунктов выше, чем в декабре», — рассказали в холдинге. Аналогичный рост, по данным анализа, наблюдался и среди пользователей YouTube, где индекс потребительской уверенности достиг плюс 2 пункта, показав значительный прирост в 16 пунктов по сравнению с декабрьским значением.
В феврале 2025 года наблюдается обратная тенденция. Так, индекс потребительской уверенности среди зрителей телевидения снизился до плюс 11 пунктов, а среди пользователей YouTube снова опустился в отрицательную зону, составив минус 2 пункта. «Это снижение связывают с отключением множества VPN-сервисов, что потенциально ограничило доступ к информации и повлияло на настроение потребителей», — заметили в «Ромир».
Индекс потребительской уверенности — индикатор, рассчитываемый на основании опроса потребителей и отражающий их ожидания по поводу экономической ситуации в стране. Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России.