Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля

В конце прошлой неделе индекс Моск биржи (MOEX) впервые за полтора месяца откатился ниже уровня 3100 пунктов. За последние два месяца он потерял почти 2%. Индекс перешел к снижению на фоне ареста главы компании «Русагро» Вадима Мошковича. При этом акции компании оказались лидерами последних двух дней и по снижению котировок, и по объемам торгов.