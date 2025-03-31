В конце прошлой неделе индекс Моск биржи (MOEX) впервые за полтора месяца откатился ниже уровня 3100 пунктов. За последние два месяца он потерял почти 2%. Индекс перешел к снижению на фоне ареста главы компании «Русагро» Вадима Мошковича. При этом акции компании оказались лидерами последних двух дней и по снижению котировок, и по объемам торгов.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля
Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней сессии упал на 3,49%, до 2920,17 пункта. Индекс опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля. По состоянию на 08:00 по мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2969,16 пункта.