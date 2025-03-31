ГОСТ на винные карты с долей вин РФ не менее 20% вступает в силу с 1 апреля

«Актуальность разработки данного стандарта связана с отсутствием современных стандартизированных требований к винным картам на предприятиях питания и требований к российской винодельческой продукции. Его главная цель — сделать винные карты в ресторанах и в кафе удобными для потребителей: читаемыми и информативными», — напомнили в Роскачестве.