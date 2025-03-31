ГОСТ на винные карты с долей вин РФ не менее 20% вступает в силу с 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. ГОСТ на винные карты, утвержденный приказом Росстандарта в ноябре 2024 года, с 1 апреля вступает в силу. Как сообщили в Роскачестве, он впервые детально описывает наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания.
В документе отмечены особенности винной карты российской винодельческой продукции, а также даны рекомендации по количеству наименований российской винодельческой продукции в винных картах предприятия — 20% от общего количества наименований вин.
«Актуальность разработки данного стандарта связана с отсутствием современных стандартизированных требований к винным картам на предприятиях питания и требований к российской винодельческой продукции. Его главная цель — сделать винные карты в ресторанах и в кафе удобными для потребителей: читаемыми и информативными», — напомнили в Роскачестве.
Кроме этого, в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции.
В винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции — обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/ района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.
Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС подчернул, что ГОСТ носит рекомендательный характер и не является обязательным. При этом Роскачество будет рекомендовать потребителям посещать заведения, в которых винная карта соответствует национальному стандарту.
Стандарт был разработан Роскачеством и Федерацией рестораторов и отельеров в рамках технического комитета по стандартизации «Продукция и услуги общественного питания».