Главные события финансовых рынков 31 марта — 6 апреля

В мире
На глобальных рынках распродажа рисковых и сырьевых активов приостановилась после четырёх недель продаж. Одним из факторов стала риторика Дональда Трампа, который заявил о возможных исключениях из предстоящих взаимных пошлин, вступающих в силу со 2 апреля.
Также инвесторам понравились итоги заседания ФРС: рынки теперь закладывают почти три снижения ключевой долларовой ставки в этом году.
Рынок США остаётся чувствительным к любой информации, которая может повлиять на инфляцию и действия ФРС. На этой неделе выйдет статистика по рынку труда США за март, и аналитики Market Power не ожидают существенных изменений. Однако высокие процентные ставки и политическая неопределённость, особенно в отношении импортных пошлин, заставляют компании осторожно подходить к увеличению штата.
Прогноз Market Power: на этой неделе индекс S&P 500 будет колебаться в пределах 5 560−5 820 пунктов.
В России
В ближайшие месяцы замедление инфляции приведёт к снижению ставок по депозитам и доходностей облигаций. В связи с этим рационально держать часть портфеля в акциях, длинных ОФЗ и надёжных корпоративных облигациях с постоянным купоном.
При этом геополитическая ситуация остаётся ключевым фактором неопределённости. Однако тенденция к сближению позиций России и США сохраняется, что позитивно влияет на цены российских активов.
На этой неделе ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, которое позволит лучше понять логику регулятора при сохранении ставки на текущем уровне.
Кроме того, выйдут данные по производственному PMI и индексу деловой активности от Росстата. Ожидается, что темпы роста деловой активности в марте превысят февральские показатели.
Рубль
Рубль остаётся крепким. Власти объясняют это временным снижением импорта и притоком зарубежного капитала на российский рынок.
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на фондовом рынке в российские гособлигации осторожно заходят инвесторы из Китая, Ближнего Востока, а также американские фонды, использующие посредников из стран СНГ. Это также оказывает поддержку рублю.
Однако макроэкономическая логика указывает на необходимость ослабления рубля — цены на нефть упали до годового минимума.
Тем не менее динамика рубля сейчас во многом зависит от новостного фона, связанного с ходом переговоров России и США. Пока ожидания прогресса в переговорах остаются высокими, рубль, вероятно, сохранит крепкие позиции.
Прогноз Market Power: на этой неделе рубль останется крепким и будет торговаться в диапазоне ₽81,2−86,4 за доллар.
Нефть
На нефтяном рынке ключевыми факторами остаются глобальный спрос на нефть на фоне торговых войн и политика ОПЕК+.
Два возможных сценария:
1. Если страны ОПЕК+ с апреля начнут увеличивать добычу нефти, цена Brent может опуститься в диапазон $60−70 за баррель, что негативно скажется на рубле и бюджете РФ.
2. Если альянс ОПЕК+ сохранит текущий уровень добычи, цена Brent останется в диапазоне $70−80 за баррель.
Прогноз Market Power: на этой неделе цены на нефть марки Brent будут колебаться в диапазоне $70,9−76,6 за баррель.
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