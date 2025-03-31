Главные события финансовых рынков 31 марта — 6 апреля

Рынок США остаётся чувствительным к любой информации, которая может повлиять на инфляцию и действия ФРС. На этой неделе выйдет статистика по рынку труда США за март, и аналитики Market Power не ожидают существенных изменений. Однако высокие процентные ставки и политическая неопределённость, особенно в отношении импортных пошлин, заставляют компании осторожно подходить к увеличению штата.