Ждем негативного начала недели

Краткосрочный взгляд. Сегодня с утра российский рынок будет отыгрывать новости выходного дня, и, вероятно, будет пробит вниз уровень 3000 пунктов по Индексу МосБиржи. Ситуация с украинским кризисом сейчас ключевая, и инвесторы очень эмоционально реагируют на заявления, исходящие от всех сторон конфликта. Тем не менее, если мирное урегулирование конфликта произойдет в этом году, это приведет Индекс МосБиржи на новые вершины, а пока на первый план вышел негатив, и инвесторы краткосрочно будут отыгрывать его.