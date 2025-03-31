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Ждем негативного начала недели

Ежедневный обзор рынка акций на 31 марта от Юлии Голдиной, аналитика «БКС Мир инвестиций».

Аналитики «БКС Мир инвестиций»
Аналитическая команда «БКС Мир инвестиций»
Источник: Freepik

Краткосрочный взгляд. Сегодня с утра российский рынок будет отыгрывать новости выходного дня, и, вероятно, будет пробит вниз уровень 3000 пунктов по Индексу МосБиржи. Ситуация с украинским кризисом сейчас ключевая, и инвесторы очень эмоционально реагируют на заявления, исходящие от всех сторон конфликта. Тем не менее, если мирное урегулирование конфликта произойдет в этом году, это приведет Индекс МосБиржи на новые вершины, а пока на первый план вышел негатив, и инвесторы краткосрочно будут отыгрывать его.

Итоги торгов прошедшей недели. Индекс МосБиржи потерял более 5%, при этом наибольшая часть снижения пришлась на пятницу — виной всему снова геополитика. К инвесторам пришло осознание, что быстрого урегулирования конфликта не случится, а жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает давить на прибыли компаний. В США основные индексы завершили торги в минусе. Рынки обеспокоены тем, что пошлины Трампа могут вызвать ответные меры со стороны ключевых торговых партнеров, что потенциально может негативно сказаться на экономике США.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.