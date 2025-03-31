El País: ЕС ответит на пошлины Трампа без «красных линий»

По данным El País, Брюссель изучает возможность применения «всего арсенала», который будет включать в себя антипринудительный инструмент. Это экономическое оружие позволит закрывать европейский рынок для определенных товаров или услуг и даже запрещать американским компаниям участвовать в публичных тендерах или проектах, финансируемых из бюджета ЕС.