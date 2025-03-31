El País: ЕС ответит на пошлины Трампа без «красных линий»

«Европейский союз обнажает торговое оружие, чтобы ответить на “День свободы” 2 апреля», — сказано в материале.
В эту дату, напоминает газета, американский президент Дональд Трамп обещал ввести так называемые «взаимные пошлины», которые окажут влияние на все товары, которые поставляются в США, против целого ряда стран.
В случае, если ограничения вступят в силу, торговая война разрастется, а ее последствия будут невообразимыми.
Как отмечает испанское издание, Еврокомиссия, обладающая торговыми компетенциями блока из 27 стан и 450 млн жителей, подготовит свой ответ против того, кто был одним из ближайших союзников ЕС.
«В ответе Европы на репрессии не будет никаких “красных линий”», — приводит газета слова высокопоставленного источника, знакомого с ситуацией.
По данным El País, Брюссель изучает возможность применения «всего арсенала», который будет включать в себя антипринудительный инструмент. Это экономическое оружие позволит закрывать европейский рынок для определенных товаров или услуг и даже запрещать американским компаниям участвовать в публичных тендерах или проектах, финансируемых из бюджета ЕС.
Ранее ЕС анонсировал ответные пошлины против американских товаров. Под ограничения должны были попасть в том числе алкоголь, производители одежды и мотоциклов. Однако позднее Брюссель отложил вступление пошлин в силу.