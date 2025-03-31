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Эксперт рассказала о простом способе сэкономить на летнем отдыхе

Россиянам стоит заняться бронированием туров на лето заблаговременно, это позволит не переплатить за лучшие варианты, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и эксперт по туризму Наталия Ансталь.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Chen Mizrach/CC0

По данным эксперта, раннее бронирование уже открыто и может заметно облегчить процесс подготовки к путешествию.

«Лето — это самый пик отпусков, особенно август, потому что начинаются потихоньку бархатные сезоны и приближается школа. Для того чтобы избежать больших трат, лучше покупать туры заранее в момент раннего бронирования, которое уже идет», — отметила Ансталь.

Она уточнила, что благодаря раннему бронированию можно не только сэкономить деньги на поездке, но и подобрать хороший рейс и отель.

Также эксперт по туризму напомнила о популярности «горящих», привлекающих доступной стоимостью. Она считает, что подобные предложения обычно имеют свои особенности, например, выбирать часто приходится из оставшихся в наличии вариантов.

«Покупка горящих туров — тоже частая практика, которая экономит деньги и пользуется популярностью у туристов. Однако тут стоит понимать, что горящие туры в большинстве своем — это выбор из оставшихся свободных отелей и рейсов, что не всегда соответствует ожиданиям и желаниям туристов», — резюмировала Ансталь.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».