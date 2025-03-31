Эксперт рассказала о простом способе сэкономить на летнем отдыхе

«Покупка горящих туров — тоже частая практика, которая экономит деньги и пользуется популярностью у туристов. Однако тут стоит понимать, что горящие туры в большинстве своем — это выбор из оставшихся свободных отелей и рейсов, что не всегда соответствует ожиданиям и желаниям туристов», — резюмировала Ансталь.