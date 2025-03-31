Экономист назвала основания для приостановки выплаты пенсии

Как пояснила эксперт, страховая пенсия остается одним из наиболее защищенных социальных механизмов, и основания для приостановки выплат строго регламентированы Федеральным законом «О страховых пенсиях», а именно статьями 24 и 25.
Иванова-Швец отметила, что полностью лишить пенсионера страховой пенсии невозможно. Однако Социальный фонд вправе приостановить выплаты в определенных ситуациях.
Основные случаи, при которых выплаты могут быть приостановлены:
- Не получение пенсии в течение более шести месяцев. Если пенсионер не забирает пенсию, доставляемую на дом почтой, выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств.
- Утрата права на проживание в России. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых истек срок действия разрешения на постоянное проживание в стране.
- Переезд в другие государства. При выезде пенсионера на постоянное место жительства в страну, где пенсии выплачиваются согласно двустороннему соглашению с Россией, обязанность выплат возлагается на государство проживания.
- Необходимость переосвидетельствования по инвалидности. Если пенсионер по инвалидности не явился на очередное медицинское освидетельствование в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, выплаты также могут быть приостановлены.
- Достижение совершеннолетия при пенсии по потере кормильца. Выплаты прекращаются после достижения пенсионером 18 лет, если отсутствуют документы, подтверждающие обучение на очной форме образования.
Приостановка выплат носит временный характер. После устранения причин, по которым они были прекращены, право на пенсию восстанавливается в полном объеме с учетом всех индексаций. Важно своевременно подтвердить свое право, чтобы избежать лишних задержек в выплатах, заключила Иванова-Швец.
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