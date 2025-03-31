Экономист назвала основания для приостановки выплаты пенсии

Выплата страховой пенсии не может быть прекращена, однако в ряде случаев выплаты могут быть временно приостановлены, пояснила в беседе с агентством «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.