Трамп заявил, что введение взаимных тарифов начнется сразу со всех стран

«Начинаете со всех стран, так что посмотрим, что произойдет, — заявил Трамп на борту президентского самолета. — Я не слышал слухов о 15 странах, 10 или 15».



2 апреля Трамп намерен ввести так называемые взаимные пошлины, которые станут центральным элементом его плана по восстановлению баланса в мировой торговле и стимулированию производства в США, а также по финансированию приоритетных направлений его внутренней политики, включая продление налоговых льгот, введённых его первой администрацией.