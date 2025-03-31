Трамп заявил, что введение взаимных тарифов начнется сразу со всех стран

«Начинаете со всех стран, так что посмотрим, что произойдет, — заявил Трамп на борту президентского самолета. — Я не слышал слухов о 15 странах, 10 или 15».
2 апреля Трамп намерен ввести так называемые взаимные пошлины, которые станут центральным элементом его плана по восстановлению баланса в мировой торговле и стимулированию производства в США, а также по финансированию приоритетных направлений его внутренней политики, включая продление налоговых льгот, введённых его первой администрацией.
Как сообщает Bloomberg, Белый дом пока не уточнил, какие тарифы будут введены, как они будут рассчитываться и что должны будут сделать страны, чтобы получить желанные исключения. Администрация также не уточнила, когда эти новые тарифы вступят в силу.
«Мы будем гораздо более любезны, чем они были с нами, но для страны это значительные деньги», — добавил Трамп.
Ранее в этом месяце министр финансов Скотт Бессент заявил, что предстоящие действия администрации Трампа будут сосредоточены на так называемых «грязных 15» странах — участницах мировой экономики, которые имеют значительные тарифные и другие барьеры и в совокупности составляют «огромную часть нашего торгового оборота».
Хотя Бессент не назвал их, в отчете Bloomberg Economics говорится, что 15 торговых партнеров США, девять из которых находятся в Азии, вместе составляют более 75% всего импорта США и также были включены в недавний административный документ, в котором предлагалось провести общественное обсуждение для выявления любых потенциальных случаев недобросовестной торговой практики.
Администрация Трампа дала понять, что взаимные тарифы в отношении каждой из стран могут стать отправной точкой для будущих переговоров. Как сообщает Bloomberg, этот подход заставил страны торопиться с предложениями уступок и развивать торговые отношения с США.