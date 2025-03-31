Bloomberg объяснил, зачем Таиланд успокаивает инвесторов

Общие фундаментальные показатели компаний, котирующихся на Тайской фондовой бирже, остаются сильными, сообщил на брифинге Асадей Конгсири, президент Фондовой биржи Таиланда, передает Bloomberg.
Он также добавил, что деловой сектор может справиться с ситуацией после землетрясения и продолжить свою деятельность, не влияя на конкурентоспособность компаний, котирующихся на бирже.
Однако, как сообщает Bloomberg, до землетрясения фондовый рынок Таиланда и так демонстрировал одни из худших показателей в этом году после того, как индекс упал на 16% на фоне оттока иностранных инвесторов из-за опасений по поводу слабых перспектив экономического роста страны.
Банк Таиланда сообщил, что он поручил финансовым учреждениям предоставить особые льготы по долгам пострадавших от стихийных бедствий заёмщиков.
Финансовые показатели тайских страховых компаний достаточно высоки, чтобы удовлетворить любые потенциальные претензии страхователей, и большинство из них имеют перестраховочные договоры с иностранными компаниями, прокомментировал текущую ситуацию Чучатр Прамулпол, генеральный секретарь Управления страховой комиссии.
По данным Bloomberg, бат вырос примерно на 0,2% до 33,89 по отношению к доллару США, увеличив рост в этом году примерно на 1,3%.