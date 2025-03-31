Bloomberg объяснил, зачем Таиланд успокаивает инвесторов

Однако, как сообщает Bloomberg, до землетрясения фондовый рынок Таиланда и так демонстрировал одни из худших показателей в этом году после того, как индекс упал на 16% на фоне оттока иностранных инвесторов из-за опасений по поводу слабых перспектив экономического роста страны.