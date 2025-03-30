В Венгрии подготовили котлован для АЭС «Пакш-2»

Эти планы пришлось скорректировать после того, как в конце января на стройплощадке АЭС «Пакш-2» на одном из участков котлована произошло отслоение грунта. Как сообщил Росатом, ситуация не повлияла на технические характеристики котлована, но работы на проблемном участке были приостановлены по решению венгерского регулятора. В остальных частях котлована работы продолжались без ограничений. Гендиректор компании Paks II Гергей Якли заявил, что «это событие никак не повлияет на будущее проекта атомной электростанции».