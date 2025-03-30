В Венгрии подготовили котлован для АЭС «Пакш-2»

БУДАПЕШТ, 29 марта. /ТАСС/. Строители АЭС «Пакш-2» в Венгрии завершили сооружение котлована под фундамент первого из двух энергоблоков, но заливка в него бетона откладывается из-за недавнего отслоения грунта на одном из участков.
«На проекте сооружения АЭС “Пакш-2” завершились работы по разработке котлована на территории ядерного острова первого блока. Ожидается разрешение Венгерского ведомства по атомной энергии (OAH) для начала бетонирования», — сообщило посольство России в Венгрии в соцсетях.
Строительство второй очереди станции в Пакше осуществляется по проекту Росатома. Ядерным островом называется территория, где находятся все объекты и сооружения энергоблока, включая ядерный реактор.
Как стало известно корреспонденту ТАСС, Венгерское ведомство по атомной энергии, контролирующее этот проект и выдающее разрешения на каждый из этапов работ, пока не дало зеленый свет на заливку первого бетона, которая по плану должна была состояться в первом квартале года. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто и гендиректор Росатома Алексей Лихачев неоднократно заявляли, что церемония заливки первого бетона, считающаяся важной вехой в процессе строительства, пройдет до конца марта.
Эти планы пришлось скорректировать после того, как в конце января на стройплощадке АЭС «Пакш-2» на одном из участков котлована произошло отслоение грунта. Как сообщил Росатом, ситуация не повлияла на технические характеристики котлована, но работы на проблемном участке были приостановлены по решению венгерского регулятора. В остальных частях котлована работы продолжались без ограничений. Гендиректор компании Paks II Гергей Якли заявил, что «это событие никак не повлияет на будущее проекта атомной электростанции».
Ведомство по атомной энергии затребовало отчет о результатах дополнительных проверок, устранении причин отслоения грунта и принятии мер безопасности, но пока не дало разрешения по заливку первого бетона. Оно ожидается в ближайшее время.
О станции в Пакше.
Сейчас в Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.
Одновременно идет строительство ее второй очереди — пятого и шестого энергоблоков по проекту «Пакш-2». Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита.
Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х годов мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт. При этом доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%.
Венгрия добилась вывода проекта «Пакш-2» из-под действия санкций ЕС против России. В то же время его реализация была затронута американскими санкциями, введенными администрацией Джо Байдена против Росатома и Газпромбанка, через который проходили финансовые расчеты по проекту. Правительство Венгрии обратилось к администрации Дональда Трампа с просьбой об отмене этих санкций.