Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 30 марта

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 21 марта совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,8%. Его предлагает Банк «Дом.РФ». Сумма вклада должна начинаться от 1,5 млн рублей.
МБ Рус Банк предлагает клиентам ставку 20,75% годовых, если они откроют вклад на сумму от 500 тысяч рублей.
Далее следует Московский кредитный банк. Он предлагает вклад под 20,6% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Московский кредитный банк также предлагает вклад размером от 10 тысяч рублей под 20,5% годовых. Под такой же процент открыть вклад можно в Локо-банке на сумму от 300 тысяч рублей.
Открыть вклад под 20,4% годовых могут клиенты Транскапиталбанка — размер вклада должен начинаться от 3 млн рублей.
Банк Зенит предлагает вклады от 50 тысяч рублей под 20,3% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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