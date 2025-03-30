Перечислены пять видов финансовых пирамид в России

Еще одна популярная схема — привлечение средств под обещания развивать уникальные технологии или инвестировать в крупные промышленные проекты. Примером стало дело компании «РуссШельф», которая предлагала вложиться в золотодобывающие проекты в России и за рубежом. Обещания дохода достигали 50-кратной прибыли после выхода деятельности на проектные масштабы. Однако на практике компания так и не выплатила инвесторам средства, а вместо реальных доходов предлагала привлечь новых участников, чтобы получать процент от их взносов. В 2024 году эту организацию включили в «черный список» ЦБ.