Перечислены пять видов финансовых пирамид в России

По данным Банка России, количество жалоб на мошенничество в 2024 году увеличилось на 86,2% по сравнению с предыдущим годом. Эта тревожная статистика указывает на активный рост новых и адаптацию старых схем финансовых пирамид.
Основные признаки финансовой пирамиды остаются неизменными: предложение сверхвысокой доходности, гарантированные выплаты, а также модели, предполагающие выплаты старым участникам за счет поступлений от новых. Однако мошеннические схемы становятся все изощреннее, а их создатели используют инновационные технологии и привлекательные легенды, чтобы завоевать доверие населения.
Сегодня финансовые пирамиды могут проявляться в виде криптовалютных платформ, экономических игр, инвестиционных сервисов или даже клубов для путешественников.
Криптовалютные легенды: токены, боты и искусственный интеллект
Одной из самых распространенных схем остаются проекты, связанные с криптовалютой. Мошенники создают миф о компании, которая якобы использует искусственный интеллект или торговых ботов для получения баснословной прибыли на рынке цифровых активов. Такие проекты предлагают потенциальным вкладчикам передать деньги в доверительное управление, обещая высокие доходы.
Для привлечения новых участников жертвам предлагают участвовать в партнерских программах, распространять информацию среди друзей или коллег. Активным участникам даже присваивают титулы различных якобы престижных уровней. На начальном этапе участники могут видеть начисления в «цифровой валюте», но через некоторое время счета обнуляются, веб-сайты прекращают работу, а организаторы становятся недосягаемы. Большинство таких пирамид базируются исключительно онлайн, однако некоторые начали открывать свои точки и в офлайне.
Экономические игры: рост персонажа вместо реальных денег
По статистике Банка России, только в 2024 году было выявлено 379 так называемых экономических игр, имеющих признаки пирамиды. Суть моделей проста: пользователям предлагается купить и прокачивать персонажей или виртуальные активы, которые якобы могут приносить доход в криптовалюте до 120%.
Подобные игры активно продвигают участие в реферальных системах, где вознаграждение за приглашение новых участников зависит от их вложений. Однако вывести заработанные средства практически невозможно, так как организаторы устанавливают дополнительные условия и требование новых взносов. В конечном итоге инвесторы остаются без денег, а платформы прекращают свою деятельность.
Сервисы аренды: смартфоны, велосипеды и все, что только можно «сдать»
Один из наиболее громких примеров последних лет связан с компаниями, обещающими доход от сдачи в аренду популярных товаров. В одной из схем вкладчикам предлагали инвестировать в закупку смартфонов, которые якобы сдавались в аренду водителям такси. Доходность проекта обещали на уровне 30%, однако через несколько месяцев компания закрылась, а инвесторы остались ни с чем.
Подобная схема применялась и в случае с «международным сервисом аренды велосипедов». Инвесторам предлагали приобрести велосипед за криптовалюту, который использовался бы для аренды, а затем обещали процент от выручки. Дополнительно предлагались бонусы за привлечение новых клиентов. Однако и этот проект прекратил свое существование, оставив участников с убытками.
«Инновационные» производства: громкие обещания и реальность
Еще одна популярная схема — привлечение средств под обещания развивать уникальные технологии или инвестировать в крупные промышленные проекты. Примером стало дело компании «РуссШельф», которая предлагала вложиться в золотодобывающие проекты в России и за рубежом. Обещания дохода достигали 50-кратной прибыли после выхода деятельности на проектные масштабы. Однако на практике компания так и не выплатила инвесторам средства, а вместо реальных доходов предлагала привлечь новых участников, чтобы получать процент от их взносов. В 2024 году эту организацию включили в «черный список» ЦБ.
Туристические клубы: круизы по схеме пирамиды
Крупные транснациональные пирамиды также не теряют своей популярности. Примером может служить знаменитая компания InCruises, которая предлагала «членство» в закрытом туристическом клубе. Участники платили за доступ к эксклюзивным скидкам на круизы, однако для сохранения статуса им необходимо было привлекать новых людей. Когда поток новых участников иссякает, такие клубы перестают существовать, оставляя жертв с финансовыми потерями.
Кто может стать повторной целью мошенников и как избежать обмана
Отдельно стоит отметить стратегию мошенников, направленную на тех, кто уже стал жертвой пирамидальных схем. Для таких людей создаются фальшивые юристы или посредники, которые обращаются к пострадавшим под видом помощи в возврате потерянных средств. Полученная от клиентов личная информация затем используется для дальнейшего обмана.
Чтобы избежать риска быть втянутым в пирамиду или другую мошенническую схему, специалисты советуют проверять компанию по базам данных Банка России, обращать внимание на нестандартно высокие обещания доходности и избегать вложений в проекты, требующие привлечения новых участников. Также стоит помнить, что в случае потери средств шансы вернуть деньги минимальны.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».