Стало известно, сколько «двушек» можно купить на переплату по ипотеке

Если вы берете ипотеку на срок 20 лет, вносить ежемесячный платеж необходимо 240 месяцев. Соответственно, заплатить за жилищный кредит придется 228 695×240 + 2 335 821 = 57 222 621 рублей. За такие деньги можно купить примерно пять таких же квартир.