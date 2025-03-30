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Стало известно, сколько «двушек» можно купить на переплату по ипотеке

Редакция Финансов Mail подсчитала, сколько квартир можно приобрести за переплату по ипотеке на покупку двухкомнатной квартиры в шести крупнейших городах России.

Источник: Скриншот

Москва

Согласно открытым источникам, средняя стоимость «двушки» составляет 11 621 000 рублей. По условиям рыночной ипотеки сроком на 20 лет ежемесячный платеж составит 228 695 рублей, минимальный первоначальный взнос — 2 335 821 рубля.

Если вы берете ипотеку на срок 20 лет, вносить ежемесячный платеж необходимо 240 месяцев. Соответственно, заплатить за жилищный кредит придется 228 695×240 + 2 335 821 = 57 222 621 рублей. За такие деньги можно купить примерно пять таких же квартир.

Санкт-Петербург

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 6 841 000 рублей. Если брать ипотеку на 20 лет, ежемесячный платеж будет 134 627 рублей, минимальный первоначальный взнос — 1 375 041 рублей.

Заплатить в этом случае придется 33 685 521 рубль — тоже примерная стоимость пяти квартир.

Новосибирск

В Новосибирске двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 3 400 000 рублей. Ежемесячный платеж при ипотеке за 20 лет составит 66 910 рублей, минимальный первоначальный взнос — 683 400 рублей.

При таких условиях квартира по итогу будет стоить 16 741 800 рублей. За эту сумму можно приобрести пять таких же квартир.

Екатеринбург

«Двушка» в Екатеринбурге в среднем обойдется в 3 824 000 рублей. Если взять ипотеку на 20 лет, каждый месяц нужно будет вносить 75 254 рубля, минимальный первоначальный взнос будет 768 624 рубля.

В этом случае за 20 лет заемщик внесет 18 829 584 рубля — сумму, приблизительно равную цене пяти квартир.

Казань

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани составляет 3 494 000 рублей. Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке на 20 лет составит 68 760 рублей, минимальный первоначальный взнос — 702 294 рубля.

Итоговая сумма, которую заемщик отдаст за такую квартиру, будет 17 204 694 рубля — тоже стоимость пяти квартир.

Красноярск

В Красноярске «двушки» в среднем стоят 3 155 000 рублей. Первоначальный взнос за кредит на 20 лет составит 634 155 рублей, ежемесячный платеж — 62 089 рублей.

При таких условиях заемщик по итогу заплатит 15 535 515 рублей — примерная стоимость пяти таких «двушек».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».