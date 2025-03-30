Стало известно, сколько «двушек» можно купить на переплату по ипотеке

Москва
Согласно открытым источникам, средняя стоимость «двушки» составляет 11 621 000 рублей. По условиям рыночной ипотеки сроком на 20 лет ежемесячный платеж составит 228 695 рублей, минимальный первоначальный взнос — 2 335 821 рубля.
Если вы берете ипотеку на срок 20 лет, вносить ежемесячный платеж необходимо 240 месяцев. Соответственно, заплатить за жилищный кредит придется 228 695×240 + 2 335 821 = 57 222 621 рублей. За такие деньги можно купить примерно пять таких же квартир.
Санкт-Петербург
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 6 841 000 рублей. Если брать ипотеку на 20 лет, ежемесячный платеж будет 134 627 рублей, минимальный первоначальный взнос — 1 375 041 рублей.
Заплатить в этом случае придется 33 685 521 рубль — тоже примерная стоимость пяти квартир.
Новосибирск
В Новосибирске двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 3 400 000 рублей. Ежемесячный платеж при ипотеке за 20 лет составит 66 910 рублей, минимальный первоначальный взнос — 683 400 рублей.
При таких условиях квартира по итогу будет стоить 16 741 800 рублей. За эту сумму можно приобрести пять таких же квартир.
Екатеринбург
«Двушка» в Екатеринбурге в среднем обойдется в 3 824 000 рублей. Если взять ипотеку на 20 лет, каждый месяц нужно будет вносить 75 254 рубля, минимальный первоначальный взнос будет 768 624 рубля.
В этом случае за 20 лет заемщик внесет 18 829 584 рубля — сумму, приблизительно равную цене пяти квартир.
Казань
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани составляет 3 494 000 рублей. Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке на 20 лет составит 68 760 рублей, минимальный первоначальный взнос — 702 294 рубля.
Итоговая сумма, которую заемщик отдаст за такую квартиру, будет 17 204 694 рубля — тоже стоимость пяти квартир.
Красноярск
В Красноярске «двушки» в среднем стоят 3 155 000 рублей. Первоначальный взнос за кредит на 20 лет составит 634 155 рублей, ежемесячный платеж — 62 089 рублей.
При таких условиях заемщик по итогу заплатит 15 535 515 рублей — примерная стоимость пяти таких «двушек».
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