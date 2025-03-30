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Стало известно, россияне из каких регионов чаще всего закупаются впрок

Среди наиболее популярных товаров, которые россияне покупают впрок, лидируют крупы (гречка, рис, пшено) — 19%. Чай занимает второе место с показателем 16,5%, а туалетная бумага — третье с 15,7%. Это показало исследование DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: Freepik

В список также входят: макароны — 13%; кофе — 11%; бытовая химия — 9%; влажные салфетки — 7%; спортивное питание и добавки — 3,8%; протеиновые батончики — 3,2%.

Оказалось, что большинство опрошенных (56%) не считает нужным покупать все в огромных количествах и берет не более 1−2 единиц за раз. Но все-таки есть и те, кто придерживается принципа минимального резерва, имея в арсенале 3−5 дополнительных пачек. Лишь 4% предпочитают быть уверенными в завтрашнем дне, приобретая 6−10 упаковок. Интересно, что только 0,7% участников опроса покупают 10 и более упаковок какого-либо товара.

Интересно, что москвичи в большинстве своем относятся к запасам довольно легкомысленно. Жители столицы, избалованные круглосуточной доступностью продуктов и сервисов доставки, зачастую не видят смысла делать стратегические запасы. Они скорее относятся к категории «возьму только самое необходимое». И таких, к слову, 43% от общего числа опрошенных.

В регионах, напротив, более распространена привычка закупаться впрок. Особенно в Сибири и на Урале, где 31% участников опроса отметил, что «закуплюсь так, чтобы выдержать засаду». Такой подход можно объяснить более суровым климатом, а также опасениями перед потенциальными кризисными ситуациями, перебоями в поставках или резким подорожанием продуктов.

Среди нестандартных продуктов, хранящихся для «особого случая», выделяются экзотические специи (19%), странные консервы, происхождение которых никто не помнит (15%), семена чиа (16%), ягоды годжи (12%), бобы эдамаме (5%) и необычные сладости из отпуска (10%). Однако, эта категория запасов значительно варьируется в зависимости от региона.

Жители столицы, похоже, обожают эксперименты с едой: например, на их полках можно найти тапиоку, маракуйю, кокосовое пюре, острые консервированные перцы, вяленое мясо из Китая, кровяную колбасу, а также «запрещенку из-за границы» и даже дичь — лосятину и кабана.

В Поволжье нашлись любители китайского чая и кокоса. Липецк удивил запасами порошка из асаи и гречишного чая, а Воронеж — корнем женьшеня. В Волгоградской области тоже обнаружилась необычная находка — запас из 3 кг арахисовой пасты.

Из полезных продуктов, которыми россияне закупаются в больших количествах, можно выделить различные спортивные добавки: протеин, BCAA и L-карнитин, а также тыквенные семечки, орехи Макадамия, масло какао-бобов и кокосовое молоко.

Большинство опрошенных (73%) признаются, что покупают товары с запасом исключительно для себя, чтобы не бегать в магазин лишний раз. 10% делают это ради детей, 8% — для мужа, и лишь 7% — на случай внезапного прихода гостей. То есть основной мотив — это удобство и спокойствие за собственное благополучие.

Интересно, что на вопрос о гипотетическом закрытии магазинов на месяц 43% респондентов ответили, что возьмут только самое необходимое. 31% предпочли бы запастись основательно, а 14% заявили, что и так имеют запасы, позволяющие не паниковать. При этом 10% респондентов отметили, что не смогут обойтись без чего-нибудь вкусного в такой ситуации.

Часто ли россияне обнаруживают просроченные продукты в своих закромах? 69% признались, что иногда такое случается, а 5% сталкиваются с этим регулярно. Лишь 25% участников утверждают, что тщательно контролируют сроки годности.

Отношение к продуктам с истекшим сроком годности разнится: 41% признают, что им жалко выбрасывать продукты, но приходится, 36% легко избавляются от просрочки, а 18,5% стараются её как-то использовать. При этом 3% считают, что если продукт выглядит нормально и не пахнет, то его можно смело употреблять.

Исследование наглядно показывает, что привычка делать запасы укоренилась в сознании россиян. Кто-то предпочитает хранить стандартные крупы и макароны, кто-то увлекается спортивным питанием и экзотическими специями. Но в любом случае желание иметь под рукой необходимые продукты — это не только способ обезопасить себя от возможных кризисов, но и элемент комфорта, к которому стремятся многие.