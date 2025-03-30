Стало известно, россияне из каких регионов чаще всего закупаются впрок

Оказалось, что большинство опрошенных (56%) не считает нужным покупать все в огромных количествах и берет не более 1−2 единиц за раз. Но все-таки есть и те, кто придерживается принципа минимального резерва, имея в арсенале 3−5 дополнительных пачек. Лишь 4% предпочитают быть уверенными в завтрашнем дне, приобретая 6−10 упаковок. Интересно, что только 0,7% участников опроса покупают 10 и более упаковок какого-либо товара.