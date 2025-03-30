Стало известно, как новые пошлины Трампа ударят по мировой торговле

Первые шаги по введению пошлин уже были сделаны, заявил Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН. В основном эти меры коснулись Канады, Мексики и Китая.
«В настоящее время, учитывая ресурсные запасы производителей продукции, товарные запасы оптово-розничного сегмента, увеличение пошлин пока еще не должным образом не отразилось. Эффект проявится во втором полугодии текущего года», — отметил он.
Как пояснил экономист, решения Вашингтона в первую очередь повлияют на финансовое состояние потребителей. То есть, по его словам, население всех стран, втянутых в войну пошлин, вынуждено будет оплачивать подорожавшие товары и услуги, что проявится инфляционным витком по всему миру.
Новые тарифы Трампа, в частности, 25%-е повышение пошлин на сталь и алюминий, больше всего ударят по сталелитейной промышленности Канады, Бразилии, Мексики, Китая, Индии, Великобритании, рассказала Залина Казова, кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей.
«На мировом рынке прогнозируется трансформация. Потеря рынка США для стран — экспортеров будет означать переизбыток производства стали и алюминия на мировом рынке. В июне-августе снижение спроса может спровоцировать падение цен», — отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, пошлины на сталь и алюминий повлияют на Россию, а также на сами Штаты. Так, вероятность значительного снижения российского экспорта стали возрастет.
Введенные меры также в ближайшее время повлекут за собой увеличение цен и издержек из-за нарушений логистических цепей, что ударит по кошельку американцев.
Мишенями пошлин в 25% на ввоз автомобилей, добавила Залина Казова, стали Япония, Корея, Канада. Мировой рынок автомобильной промышленности отреагирует молниеносным ростом цен.
Как добавил Хаджимурад Белхароев, «жертвы пошлин» прорабатывают ответные меры против США, которые затронут целые отрасли экономики.
Залина Казанова уточнила, что Китай изменил свою таможенную политику в отношении США в ответ на повышение тарифов. 10%-е пошлины коснулись американских автомобилей, сельскохозяйственной техники.
Кроме того, отметила эксперт, контрмеры против товаров из США планирует ввести Евросоюз. Великобритания же заняла выжидательную позицию.
«Введённые США пошлины негативно отражаются на внешнеэкономической деятельности, нарушают правила транснациональной торговли, что негативно отражается как на мировых производителях, так и на потребителях», — заключила Залина Казанова.
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