Стало известно, как новые пошлины Трампа ударят по мировой торговле

Как пояснил экономист, решения Вашингтона в первую очередь повлияют на финансовое состояние потребителей. То есть, по его словам, население всех стран, втянутых в войну пошлин, вынуждено будет оплачивать подорожавшие товары и услуги, что проявится инфляционным витком по всему миру.