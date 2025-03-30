Рубль меняет фундамент. Каким будет курс в апреле

Оценка сальдо счета текущих операций в IV квартале была повышена на 10,4 млрд долл. США до 63,9 млрд долл. США за счет бОльшего торгового профицита (134,2 млрд долл. США против 122,6 млрд долл. США, которые были представлены ранее), который таковым сложился вследствие бОльшего роста экспорта (оценка по экспорту за IV квартал пересмотрена на 16,6 млрд долл. США). В свою очередь, показатели за январь-февраль 2025 года также выглядят оптимистично.
Как следствие, на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе со стороны импортеров в силу сезонных факторов.
Тем не менее, мы ожидаем, что весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года.
«Таким образом, текущий оптимизм в отношении рубля может постепенно сходить на “нет”, поэтому мы склонны полагать, что в апреле рубль возобновит тенденцию к ослаблению в направлении 90 ₽ за долл. США, 94 ₽ за евро, 11,7 ₽ за юань», — прогнозирует аналитик.
Более того, сочетание крепкого рубля и дешевеющей в долларах нефти негативно для экономики, поскольку страна недополучает нефтегазовые доходы, расширяя дефицит бюджета.
Соответственно, при необходимости финансовые власти могут вмешаться в курсообразование рубля и, в частности, отменить обязательную продажу валютной выручки, приостановить продажи валюты со стороны Банка России. На текущий момент власти принимают решение не прибегать к регулированию, поскольку, вероятно, ожидают, что градус волатильности будет постепенно снижаться.
Однако все же важно отметить, что новостной фон в отношении геополитики по-прежнему может оказывать спекулятивное влияние на валютный рынок, поэтому мы не исключаем возможности резких импульсивных движений в обе стороны в зависимости от окраса новости.
«Диапазоны могут быть широким от 75 до 95 ₽ за долл. США, 87−97 ₽ за евро, 11,1−12,1 ₽ за юань», — дала прогноз ан апрель Наталья Пырьева.
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