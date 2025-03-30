Рубль меняет фундамент. Каким будет курс в апреле

Тем не менее, мы ожидаем, что весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года.