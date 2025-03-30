Как Диоклетиан боролся с инфляцией. Видео

К тому моменту римскую экономику уже лихорадило. Серебряные монеты с каждым десятилетием становились все менее ценными — их разбавляли дешевыми металлами, чтобы хватало на выплаты армии. Но покупательная способность этих денег падала, а вместе с ней — преданность солдат. Цены непрерывно росли и Диоклетиан решил вмешаться: он приказал установить максимальную стоимость на сотни товаров, от зерна до рабов. Например, литр вина не должен был стоить дороже 8 денариев, а килограмм мяса — 12.