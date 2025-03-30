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Эксперт рассказала, может ли Китай стать крупнейшим поставщиком кофе

Россия в феврале нарастила импорт кофе из Китая в пять раз. О том, какие преимущества есть у китайского кофе и может ли он стать в один ряд с Бразилией и Вьетнамом, Финансам Mail рассказала Анастасия Прикладова, к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По ее словам, поставки кофейного зерна из Китая отличаются значительными колебаниями от года к году. И вопрос не только в цене — объемы экспорта также нестабильны, отметила эксперт. Так, в период с 2020 по 2024 годы значения показателя варьировались от 17 до 49 тысяч тонн.

«Доля России в экспорте китайского кофе также колеблется от 8% до 18%, то есть нельзя отмечать устойчивую тенденцию. Так что увеличение закупок китайского кофе, которое было в феврале этого года, может как продолжиться, так и смениться снижением», — сказала Анастасия Прикладова.

Говоря о месте Китая на мировом рынке кофе, эксперт подчеркнула, что продукт не имеет конкурентного преимущества в цене. Как напомнила специалист, бразильский или вьетнамский кофе примерно на 10% дешевле.

При импорте в Россию, добавила она, цены с учетом доставки также разнятся не в пользу китайского кофейного зерна, которое примерно на 20% дороже.

«Следовательно, не стоит ожидать, что увеличение поставок кофе из Китая будет способствовать снижению цен на российском рынке, ведь цены не ниже, а объемы относительно невысоки, т.е. не приходится говорить о повышении конкуренции», — пояснила Анастасия Прикладова.

Кроме того, популярность китайского кофе в России во многом зависит от российских компаний, которые занимаются обжаркой зерна и формируют его репутацию у нас в стране, заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».