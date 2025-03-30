Эксперт рассказала, может ли Китай стать крупнейшим поставщиком кофе

Россия в феврале нарастила импорт кофе из Китая в пять раз. О том, какие преимущества есть у китайского кофе и может ли он стать в один ряд с Бразилией и Вьетнамом, Финансам Mail рассказала Анастасия Прикладова, к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.