Буркина-Фасо, Мали и Нигер ввели таможенную пошлину на импорт из третьих стран

«Сбор устанавливается в размере 0,5% от таможенной стоимости товаров, ввозимых из третьих стран», — цитирует Agence France-Presse документ, подписанный председателем АГС, временным президентом Мали Ассими Гоитой. При этом отмечается, что размер пошлины может быть пересмотрен по решению глав государств конфедерации.
Мера не распространяется на транзитные товары, помощь, пожертвования и невозвращаемые субсидии. Полученные от сбора пошлины деньги будут направлены, в частности, на финансирование деятельности органов, проектов и программ АГС.
Власти Мали уже заверили, что для граждан их страны введение пошлины не повлияет на стоимость импортируемых продуктов питания.
16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля с целью создания «африканского пространства суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики». 6 июля 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили об учреждении Конфедерации АГС с целью реализации углубленного сотрудничества и интеграции.
28 января 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которое, по их мнению, «находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов».