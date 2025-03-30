Буркина-Фасо, Мали и Нигер ввели таможенную пошлину на импорт из третьих стран

28 января 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которое, по их мнению, «находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов».